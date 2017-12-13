Китайская делегация до сих пор в Украине: ведут переговоры с ГПЗКУ по кредиту
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На этой неделе Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины продолжает переговоры с представителями китайской компании (ССЕС) и с представителями Эксимбанка Китая относительно дальнейших перспективных направлений сотрудничества. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "ГПЗКУ" Дмитрий Гавриш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"На этой неделе мы продолжаем системно сотрудничать с нашим стратегическим партнером ССЕС, а также с представителями Эксимбанка Китая", - сказал он.
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По словам Д.Гавриша, китайские партнеры заверили их в дальнейшем активном сотрудничестве с Украиной.
Напомним, что визит китайской делегации начался на прошлой неделе. По данным СМИ, связан он, в частности, и с невыполнением Украиной кредитных обязательств перед Китаем.
Речь идет о кредите в полтора миллиарда долларов, и китайская сторона усомнилась в намерениях Украины отдавать эти средства (был предоставил ГПЗКУ в 2012 году), пишут "Экономические известия".
По данным издания, такие выводы относительно намерений Украины китайцы сделали из вывода активов зерновой корпорации на обанкротившийся ГАК "Хлеб Украины".
Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации активов ГПЗК заинтересованными лицами. Однако, в случае потери работающих предприятий, зерновая корпорация не сможет рассчитаться по китайскому кредиту.
Добавим, что судебные процессы по передаче предприятий корпорации в ГАК "Хлеб Украины" активизировались с назначением нового и.о. руководителя ГПЗКУ Дмитрия Гавриша. Последний ранее не работал в этой сфере вообще, однако руководил в компании "Мостострой" экс-регионала Продивуса. Назначил Гавриша на должность Гройсман.