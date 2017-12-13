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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98036 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101822 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102179 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116232 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103273 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112670 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117229 просмотра

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9 марта, 09:44 • 134780 просмотра

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Китайская делегация до сих пор в Украине: ведут переговоры с ГПЗКУ по кредиту

Китайская делегация до сих пор в Украине: ведут переговоры с ГПЗКУ по кредиту

Киев  •  УНН

 • 16775 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На этой неделе Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины продолжает переговоры с представителями китайской компании (ССЕС) и с представителями Эксимбанка Китая относительно дальнейших перспективных направлений сотрудничества. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "ГПЗКУ" Дмитрий Гавриш, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

"На этой неделе мы продолжаем системно сотрудничать с нашим стратегическим партнером ССЕС, а также с представителями Эксимбанка Китая", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсману известно о многомиллиардной схеме вывода активов из ГПЗКУ  

По словам Д.Гавриша, китайские партнеры заверили их в дальнейшем активном сотрудничестве с Украиной.

Напомним, что визит китайской делегации начался на прошлой неделе. По данным СМИ, связан он, в частности, и с невыполнением Украиной кредитных обязательств перед Китаем.

Речь идет о кредите в полтора миллиарда долларов, и китайская сторона усомнилась в намерениях Украины отдавать эти средства (был предоставил ГПЗКУ в 2012 году), пишут "Экономические известия".

По данным издания, такие выводы относительно намерений Украины китайцы сделали из вывода активов зерновой корпорации на обанкротившийся ГАК "Хлеб Украины".

Вероятно, это делается с целью дальнейшей приватизации активов ГПЗК заинтересованными лицами. Однако, в случае потери работающих предприятий, зерновая корпорация не сможет рассчитаться по китайскому кредиту.

Добавим, что судебные процессы по передаче предприятий корпорации в ГАК "Хлеб Украины" активизировались с назначением нового и.о. руководителя ГПЗКУ Дмитрия Гавриша. Последний ранее не работал в этой сфере вообще, однако руководил в компании "Мостострой" экс-регионала Продивуса. Назначил Гавриша на должность Гройсман.

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