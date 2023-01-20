Китай знову заявив про підтримку Ірану в ядерному питанні

Цитата

«Китай цінує щирість і гнучкість Ірану, підтримує Іран у захисті його законних прав та інтересів і закликає інші сторони залишатися прихильними до діалогу та переговорів», - заявив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган своєму іранському колезі Хосейну Амір-Абдоллахяну.

Цінь додав, що «Китай завжди розглядає китайсько-іранські відносини зі стратегічної та довгострокової точки зору… і просуває комплексний план співпраці двох країн, щоб досягти сталого прогресу у всеосяжному стратегічному партнерстві між Китаєм та Іраном».

Цінь зауважив, що Китай «продовжить відігравати свою роль по-своєму».

Деталі

Міністри провели телефонну розмову, під час якої Амір-Абдоллахян проінформував Цінь про останній прогрес у переговорах про відродження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Він «подякував Китай за його конструктивну роль», йдеться у заяві МЗС КНР.

Амір-Абдоллахян повідомив, що Тегеран працюватиме з Пекіном, «щоб твердо підтримувати один одного у питаннях, що стосуються відповідних основних інтересів, а також територіальної цілісності та суверенітету».

«Іран підтримує Китай у тому, щоб він грав важливішу роль у просуванні побудови спільноти із спільним майбутнім для людства, і готовий зміцнювати співпрацю в цих рамках», - додав він.

Раніше

США та їхні західні союзники стверджують, що ядерні переговори зайшли в глухий кут, тому що Тегеран «висував вимоги, які не мають нічого спільного зі СВПД», посилаючись на угоду 2015 року, яка була скасована у 2018 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом.