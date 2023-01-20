Китай вновь заявил о поддержке Ирана в ядерном вопросе

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«Китай ценит искренность и гибкость Ирана, поддерживает Иран в защите его законных прав и интересов и призывает другие стороны оставаться приверженными диалогу и переговорам», - заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган своему иранскому коллеге Хосейну Амир-Абдоллахяну.

Цинь добавил, что «Китай всегда рассматривает китайско-иранские отношения со стратегической и долгосрочной точки зрения… и продвигает комплексный план сотрудничества двух стран, чтобы добиться устойчивого прогресса во всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном».

Цинь отметил, что Китай «продолжит играть свою роль по-своему».

Детали

Министры провели телефонный разговор, в ходе которого Амир-Абдоллахян проинформировал Цинь о последнем прогрессе в переговорах о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он «поблагодарил Китай за его конструктивную роль», говорится в заявлении МИД КНР.

Амир-Абдоллахян сообщил, что Тегеран будет работать с Пекином, «чтобы твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся соответствующих основных интересов, а также территориальной целостности и суверенитета».

«Иран поддерживает Китай в том, чтобы он играл более важную роль в продвижении построения сообщества с общим будущим для человечества, и готов укреплять сотрудничество в этих рамках», - добавил он.

Ранее

США и их западные союзники утверждают, что ядерные переговоры зашли в тупик, потому что Тегеран «выдвигал требования, которые не имеют ничего общего с СВПД», ссылаясь на соглашение 2015 года, которое было отменено в 2018 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом.