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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Китай вновь заявил о поддержке Ирана в ядерном вопросе

Киев • УНН

 • 1100520 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Китай вновь заявил о своей поддержке Ирана в ядерной проблеме, призвав другие стороны «остаться приверженными диалогу и переговорам». Об этом информирует Синьхуа, передает УНН.

Китай вновь заявил о поддержке Ирана в ядерном вопросе

Цитата

«Китай ценит искренность и гибкость Ирана, поддерживает Иран в защите его законных прав и интересов и призывает другие стороны оставаться приверженными диалогу и переговорам», - заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган своему иранскому коллеге Хосейну Амир-Абдоллахяну.

Цинь добавил, что «Китай всегда рассматривает китайско-иранские отношения со стратегической и долгосрочной точки зрения… и продвигает комплексный план сотрудничества двух стран, чтобы добиться устойчивого прогресса во всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном».

Цинь отметил, что Китай «продолжит играть свою роль по-своему».

Детали

Министры провели телефонный разговор, в ходе которого Амир-Абдоллахян проинформировал Цинь о последнем прогрессе в переговорах о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Он «поблагодарил Китай за его конструктивную роль», говорится в заявлении МИД КНР.

Амир-Абдоллахян сообщил, что Тегеран будет работать с Пекином, «чтобы твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся соответствующих основных интересов, а также территориальной целостности и суверенитета».

«Иран поддерживает Китай в том, чтобы он играл более важную роль в продвижении построения сообщества с общим будущим для человечества, и готов укреплять сотрудничество в этих рамках», - добавил он.

Ранее

США и их западные союзники утверждают, что ядерные переговоры зашли в тупик, потому что Тегеран «выдвигал требования, которые не имеют ничего общего с СВПД», ссылаясь на соглашение 2015 года, которое было отменено в 2018 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

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