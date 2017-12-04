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Китай заявив про відкритий підхід до вирішення ядерної проблеми КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив в понеділок, що після двох місяців відносного спокою на Корейському півострові сплеск напруженості викликає жаль, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ван Ї сказав, що у Китаю відкритий підхід до вирішення ядерної проблеми Північної Кореї, але сторони повинні консультітроваться.

У кінці листопада Північна Корея провела випробування своєї передової міжконтинентальної балістичної ракети.

Комітет Північної Кореї з мирного возз'єднання країни в неділю назвав президента США Дональда Трампа "божевільним" і відзначив, що навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї "підштовхнуть і без того напружену ситуацію на Корейському півострові на межу ядерної війни".

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