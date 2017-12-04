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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 73064 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 49013 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106795 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108256 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126215 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105494 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107414 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 00:20 • 117358 просмотра

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Китай заявил об открытом подходе к решению ядерной проблемы КНДР

Китай заявил об открытом подходе к решению ядерной проблемы КНДР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в понедельник, что после двух месяцев относительного спокойствия на Корейском полуострове всплеск напряженности вызывает сожаление, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ван И сказал, что у Китая открытый подход к решению ядерной проблемы Северной Кореи, но стороны должны консультироваться.

В конце ноября Северная Корея провела испытания своей самой передовой межконтинентальной баллистической ракеты.

Комитет Северной Кореи по мирному воссоединению страны в воскресенье назвал президента США Дональда Трампа "безумным" и отметил, что учения Соединенных Штатов и Южной Кореи "подтолкнут и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны".

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