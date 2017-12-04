Китай заявил об открытом подходе к решению ядерной проблемы КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в понедельник, что после двух месяцев относительного спокойствия на Корейском полуострове всплеск напряженности вызывает сожаление, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Ван И сказал, что у Китая открытый подход к решению ядерной проблемы Северной Кореи, но стороны должны консультироваться.
В конце ноября Северная Корея провела испытания своей самой передовой межконтинентальной баллистической ракеты.
Комитет Северной Кореи по мирному воссоединению страны в воскресенье назвал президента США Дональда Трампа "безумным" и отметил, что учения Соединенных Штатов и Южной Кореи "подтолкнут и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны".