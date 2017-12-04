Китай заявил об открытом подходе к решению ядерной проблемы КНДР

Ван И сказал, что у Китая открытый подход к решению ядерной проблемы Северной Кореи, но стороны должны консультироваться.

В конце ноября Северная Корея провела испытания своей самой передовой межконтинентальной баллистической ракеты.

Комитет Северной Кореи по мирному воссоединению страны в воскресенье назвал президента США Дональда Трампа "безумным" и отметил, что учения Соединенных Штатов и Южной Кореи "подтолкнут и без того напряженную ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны".