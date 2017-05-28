Китай засудив заяву лідерів G7 щодо спірних територій в оточуючих його морях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Офіційний представник МЗС КНР Лу Кан заявив, що Пекін висловлює невдоволення заявами лідерів G7 по ситуації в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, передає РИА "Новости".
Лідери G7 виступили проти будь-яких односторонніх дій, які можуть привести до ескалації напруженості. Вони також підтвердили свою прихильність до вирішення морських територіальних суперечок за допомогою діалогу і права, в тому числі арбітражу
"Ми звернули увагу на цю ситуацію. Ми висловлюємо рішучий протест у зв'язку з підсумковим заявою саміту G7, в якому обговорюється питання Східно-Китайського і Південно-Китайського морів під приводом міжнародного права ", - сказав Лу Кан.
Він зазначив, що Пекін виступає за врегулювання відповідних спорів безпосередньо зі сторонами спору шляхом переговорів і консультацій.
Нагадуємо, два китайських винищувача-бомбардувальника J-10 наблизилися до патрульного літака ВМС США P-3 Orion над Південно-Китайським морем.