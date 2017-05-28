Китай осудил заявление лидеров G7 по спорных территорий в окружающих его морях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Пекин выражает недовольство заявлениями лидеров G7 по ситуации в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, передает РИА "Новости".
Лидеры G7 выступили против любых односторонних действий, которые могут привести к эскалации напряженности. Они также подтвердили свою приверженность к решению морских территориальных споров с помощью диалога и права, в том числе арбитража
"Мы обратили внимание на эту ситуацию. Мы выражаем решительный протест в связи с итоговым заявлением саммита G7, в котором обсуждается вопрос Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей под предлогом международного права", - сказал Лу Кан.
Он отметил, что Пекин выступает за урегулирование соответствующих споров непосредственно со сторонами спора путем переговоров и консультаций.
Напоминаем, два китайских истребителя-бомбардировщика J-10 приблизились к патрульному самолета ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем.