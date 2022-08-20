Китай засудив канадського магната до 13 років ув'язнення та багатомільярдного штрафу

Деталі

Сяо Цзяньхуа було визнано винним у нецільовому використанні мільярдів доларів вкладів банків та страховиків, контрольованих його Tomorrow Group, та у дачі хабарів посадовим особам.

Суд ухвалив оштрафувати Сяо на 6,5 млн юанів (950 000 доларів США), а його компанію - на 55 млрд юанів (8,1 млрд доларів США).

Востаннє Сяо бачили в гонконгському готелі в січні 2017 року, і, як вважають, китайська влада відвезла його на материк.

Пізніше в новинах повідомлялося, що він перебуває під слідством органів боротьби з хабарництвом, але жодних подробиць не розголошувалось.

Сяо вважався громадянином Китаю, а це означало, що він не мав права зустрічатися з канадськими дипломатами відповідно до консульського договору між двома урядами, заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь.

Це передбачає, що Сяо міг в'їхати на материк, використовуючи китайський проїзний документ замість канадського паспорта. В інших випадках Пекін відмовляв дипломатам у доступі до країни, які в'їхали за китайськими документами, що засвідчують особу.

Китай не визнає китайських громадян із подвійним громадянством.

На момент свого зникнення статки Сяо становили майже 6 мільярдів доларів, що робило його 32-ю найбагатшою людиною Китаю, згідно з звітом Hurun Report, який слідкує за багатими людьми країни.

Доповнення

Сяо зник на тлі шквалу судових переслідувань китайських бізнесменів, які звинувачуються у неправомірних діях.

Це породило чутки, що правляча комуністична партія може викрадати людей поза материком. Гонконг на той час заборонив китайській поліції працювати у колишній британській колонії, яка має окрему правову систему.

З того часу Пекін посилив контроль над Гонконгом, що викликало скарги на те, що він порушує автономію, обіцяну при поверненні території Китаю 1997 року. Комуністична партія ввела в Гонконгу закон про національну безпеку в 2020 році і ув'язнила активістів, які виступають за демократію.