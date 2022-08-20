Китай приговорил канадского магната к 13 годам заключения и многомиллиардному штрафу

Детали

Сяо Цзяньхуа был признан виновным в нецелевом использовании миллиардов долларов вкладов банков и страховщиков, контролируемых его Tomorrow Group, и в даче взяток должностным лицам.

Суд постановил оштрафовать Сяо на 6,5 млн юаней (950 000 долларов США), а его компанию – на 55 млрд юаней (8,1 млрд долларов США).

Последний раз Сяо видели в гонконгской гостинице в январе 2017 года, и, как считают, китайские власти отвезли его на материк.

Позже в новостях сообщалось, что он находится под следствием органов по борьбе со взяточничеством, но никаких подробностей не разглашалось.

Сяо считался гражданином Китая, а это означало, что он не имел права встречаться с канадскими дипломатами в соответствии с консульским договором между двумя правительствами, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

Это предполагает, что Сяо мог въехать на материк, используя китайский проездной документ вместо канадского паспорта. В других случаях Пекин отказывал дипломатам в доступе к стране, въехавшим по китайским документам, удостоверяющим личность.

Китай не признает китайских граждан с двойным гражданством.

На момент своего исчезновения состояние Сяо составило почти 6 миллиардов долларов, что делало его 32-м самым богатым человеком Китая, согласно отчету Hurun Report, который следит за богатыми людьми страны.

Дополнение

Сяо исчез на фоне шквала судебных преследований китайских бизнесменов, обвиняемых в неправомерных действиях.

Это породило слухи, что правящая коммунистическая партия может похищать людей вне материка. Гонконг в то время запретил китайской полиции работать в бывшей британской колонии, которая имеет отдельную правовую систему.

С тех пор Пекин усилил контроль над Гонконгом, что вызвало жалобы на то, что он нарушает автономию, обещанную при возвращении территории Китаю в 1997 году. Коммунистическая партия ввела в Гонконге закон о национальной безопасности в 2020 году и заключила в тюрьму активистов, выступающих за демократию.