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Китай запросив Україну взяти участь у форумі щодо ініціативи "Один пояс, один шлях" - АП

Київ • УНН

 • 8095 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Китай запросив Україну взяти участь у форумі щодо ініціативи "Один пояс, один шлях", що стосується нових механізмів регіонального економічного партнерства зокрема. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

Вказано, що глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною та КНР.

"Президент України відзначив, що Україна зацікавлена брати активну участь у реалізації ініціативи Китаю “Один пояс, один шлях” та має для цього значний потенціал. Голова КНР запросив українську делегацію взяти участь у цьому форумі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, було домовлено провести у 2017 році засідання українсько-китайської міжурядової комісії зі співробітництва.

 

Українські Національні Новини

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