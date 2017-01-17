Китай запросив Україну взяти участь у форумі щодо ініціативи "Один пояс, один шлях" - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Китай запросив Україну взяти участь у форумі щодо ініціативи "Один пояс, один шлях", що стосується нових механізмів регіонального економічного партнерства зокрема. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Вказано, що глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною та КНР.
"Президент України відзначив, що Україна зацікавлена брати активну участь у реалізації ініціативи Китаю “Один пояс, один шлях” та має для цього значний потенціал. Голова КНР запросив українську делегацію взяти участь у цьому форумі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, було домовлено провести у 2017 році засідання українсько-китайської міжурядової комісії зі співробітництва.