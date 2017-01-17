Китай пригласил Украину принять участие в форуме по инициативе "Один пояс, один путь" - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Китай пригласил Украину принять участие в форуме по инициативе "Один пояс, один путь", который касается новых механизмов регионального экономического партнерства в частности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Указано, что главы двух государств высказались за активизацию экономического сотрудничества между Украиной и КНР.
"Президент Украины отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс, один путь" и имеет для этого значительный потенциал. Председатель КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны договорились провести в 2017 году заседание украинско-китайской межправительственной комиссии по сотрудничеству.