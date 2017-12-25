З 2015 року Китай закрив 13 тисяч сайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Влада Китайської Народної Республіки закрила або скасувала ліцензії 13 тисяч сайтів з 2015 року за порушення правил користування інтернетом в країні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Країна продовжує посилювати жорсткі норми щодо користування інтернетом, пише інформагенція AFP. Критики президента Сі Цзиньпіна зауважують, що ця тенденція продовжується з 2012 року.
Слід зазначили, що Китай має найбільшу кількість інтернет-користувачів, він має також найжорсткіше регулювання інтернет-сфери серед 65 країн, які перевіряла американська організація Freedom House. Такі з найпопулярніших у світі сервісів, як-то Google, Facebook і Twitter, є заблокованими у Китаї. Влада Китаю обґрунтовує свою політику захистом.
Сайти, розташовані в самому Китаї, проходять реєстрацію в Міністерстві промисловості та інформаційних технологій, що дозволяє виявити автора незаконного вмісту.
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Нагадаємо, вчинена китайською владою влітку 1989 року бійня на площі Тяньаньмень у Пекіні призвела до загибелі 10 тисяч людей, свідчать документи, оприлюднені Великою Британією через більш як 28 років після кривавих подій.