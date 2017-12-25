С 2015 года Китай закрыл 13 тысяч сайтов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Власти КНР закрыли или отменили лицензии 13 тысяч сайтов с 2015 года за нарушение правил пользования интернетом в стране, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Страна продолжает усиливать жесткие нормы по использованию интернета, пишет информагентство AFP. Критики президента Си Цзиньпина отметили, что эта тенденция продолжается с 2012 года.
Следует отметить, что Китай имеет наибольшее количество интернет-пользователей в мире и одно из самых жестких регулирований интернет-сферы среди 65 стран, как проверяла американская организация Freedom House. Такие популярные сервисы, как то Google, Facebook и Twitter, заблокированы в Китае. Власти Китая обосновывает свою политику защитой.
Сайты, расположенные в самом Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий, что позволяет выявить автора незаконного содержания.
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Напомним, совершенная китайскими властями летом 1989 года бойня на площади Тяньаньмэнь в Пекине привела к гибели 10 тысяч человек, свидетельствуют документы, обнародованные Великобританией из-за более 28 лет после кровавых событий.