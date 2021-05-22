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Китай закликав підтримати комуністичну партію в Тибеті

Київ • УНН

 • 20377 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Китай буде підтримувати керівництво Комуністичної партії в Тибеті для подальшого економічного розвитку і направляти тибетське суспільство відповідно до норм соціалізму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Китай закликав підтримати комуністичну партію в Тибеті

Цитата

"Перш за все, ми повинні підтримати керівництво Комуністичної партії Китаю", - сказав секретар партії Тибету Ву Інцзю на пресконференції в Пекіні. Після мирного звільнення Тибету в 1951 році кожен виявив, що тільки при партійному керівництві Тибет може продовжити свій шлях процвітаючого розвитку", - додав Ву.

Деталі

Міжнародна підтримка тибетського співтовариства різко зросла в минулому році завдяки новій підтримці з боку правозахисних груп і міжнародних урядів на чолі з США.

У грудні Конгрес прийняв Закон про політику і підтримки Тибету, в якому міститься заклик до права тибетців вибирати наступного Далай-ламу, а також до створення консульства в тибетському місті Лхаса.

Китай рішуче засудив цей акт, заявивши, що це спроба втрутитися у внутрішні справи країни. Китай, який офіційно є атеїстом, також стверджує, що має право вибирати спадкоємця Далай-лами відповідно до китайського законодавства.

"Тибет був частиною Китаю з давніх часів. Китайська нація завжди повинна підтримувати це", - зазначив Ву.

Далай-лама і уряд у вигнанні, також відомий як Центральна тибетська адміністрація (ЦТА), запропонували так званий "серединний шлях", який дозволив би вигнаним тибетцям повернутися в Китай за умови "справжньої автономії" Тибету хоч і не повної незалежністі.

Контекст

Китай відкинув спроби ЦTA відновити діалог з 2010 року, а Пекін стверджує, що Далай-лама є сепаратистом.

Пенпа Церінг, обраний в цьому місяці президентом ЦTA, заявив, що вони віддані мирному врегулюванні з Китаєм, але поточна політика Пекіна загрожує майбутньому тибетської культури.

"Коли справа доходить до релігії, ми повинні адаптувати її до китайського контексту, а також ясно дати зрозуміти, що тибетський буддизм завжди був невід'ємною частиною китайської культури", - сказав Ву.

"Крім того, ми повинні підтримувати свободу віросповідання і віросповідання, управляти релігією відповідно до закону і керувати суспільством відповідно до соціалізму".

Доповнення

Китайські війська увійшли в Тибет у 1950 році, а рік по тому китайський уряд офіційно отримав контроль над регіоном. Далай-лама втік з Тибету в 1959 році після невдалого повстання проти китайського правління.

У вигнанні проживає близько 150 000 тибетців.

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