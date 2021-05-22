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Китай призвал поддержать коммунистическую партию в Тибете

Киев • УНН

 • 20377 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Китай будет поддерживать руководство Коммунистической партии в Тибете для дальнейшего экономического развития и направлять тибетское общество в соответствии с нормами социализма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Китай призвал поддержать коммунистическую партию в Тибете

Цитата

"Прежде всего мы должны поддержать руководство Коммунистической партии Китая", - сказал секретарь партии Тибета Ву Инцзю на пресс-конференции в Пекине. После мирного освобождения Тибета в 1951 году каждый показал, что только при партийном руководстве Тибет может продолжить свой путь процветающего развития", - добавил Ву.

Детали

Международная поддержка тибетского сообщества резко выросла в прошлом году благодаря новой поддержке со стороны правозащитных групп и международных правительств во главе с США.

В декабре Конгресс принял Закон о политике и поддержку Тибета, в котором содержится призыв к праву тибетцев выбирать следующего Далай-ламу, а также к созданию консульства в тибетском городе Лхаса.

Китай решительно осудил этот акт, заявив, что это попытка вмешаться во внутренние дела страны. Китай, который официально является атеистом, также утверждает, что имеет право выбирать наследника Далай-ламы в соответствии с китайским законодательством.

"Тибет был частью Китая с древних времен. Китайская нация всегда должна поддерживать это", - отметил Ву.

Далай-лама и правительство в изгнании, также известный как Центральная тибетская администрация (ЦТА), предложили так называемый "срединный путь", который позволил бы изгнанным тибетцам вернуться в Китай при условии "настоящей автономии" Тибета хоть и не полной независимости.

Контекст

Китай отверг попытки ЦTA возобновить диалог с 2010 года, а Пекин утверждает, что Далай-лама является сепаратистом.

Пенпа Церинг, избранный в этом месяце президентом ЦTA, заявил, что они преданы мирному урегулированию с Китаем, но текущая политика Пекина угрожает будущему тибетской культуры.

"Когда дело доходит до религии, мы должны адаптировать ее к китайскому контексту, а также ясно дать понять, что тибетский буддизм всегда был неотъемлемой частью китайской культуры", - сказал Ву.

"Кроме того, мы должны поддерживать свободу вероисповедания и управлять религией в соответствии с законом и управлять обществом в соответствии с социализмом".

Дополнение

Китайские войска вошли в Тибет в 1950 году, а год спустя китайское правительство официально получило контроль над регионом. Далай-лама бежал из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления.

В изгнании проживает около 150 000 тибетцев.

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