Китай призвал поддержать коммунистическую партию в Тибете
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Китай будет поддерживать руководство Коммунистической партии в Тибете для дальнейшего экономического развития и направлять тибетское общество в соответствии с нормами социализма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Прежде всего мы должны поддержать руководство Коммунистической партии Китая", - сказал секретарь партии Тибета Ву Инцзю на пресс-конференции в Пекине. После мирного освобождения Тибета в 1951 году каждый показал, что только при партийном руководстве Тибет может продолжить свой путь процветающего развития", - добавил Ву.
Детали
Международная поддержка тибетского сообщества резко выросла в прошлом году благодаря новой поддержке со стороны правозащитных групп и международных правительств во главе с США.
В декабре Конгресс принял Закон о политике и поддержку Тибета, в котором содержится призыв к праву тибетцев выбирать следующего Далай-ламу, а также к созданию консульства в тибетском городе Лхаса.
Китай решительно осудил этот акт, заявив, что это попытка вмешаться во внутренние дела страны. Китай, который официально является атеистом, также утверждает, что имеет право выбирать наследника Далай-ламы в соответствии с китайским законодательством.
"Тибет был частью Китая с древних времен. Китайская нация всегда должна поддерживать это", - отметил Ву.
Далай-лама и правительство в изгнании, также известный как Центральная тибетская администрация (ЦТА), предложили так называемый "срединный путь", который позволил бы изгнанным тибетцам вернуться в Китай при условии "настоящей автономии" Тибета хоть и не полной независимости.
Контекст
Китай отверг попытки ЦTA возобновить диалог с 2010 года, а Пекин утверждает, что Далай-лама является сепаратистом.
Пенпа Церинг, избранный в этом месяце президентом ЦTA, заявил, что они преданы мирному урегулированию с Китаем, но текущая политика Пекина угрожает будущему тибетской культуры.
"Когда дело доходит до религии, мы должны адаптировать ее к китайскому контексту, а также ясно дать понять, что тибетский буддизм всегда был неотъемлемой частью китайской культуры", - сказал Ву.
"Кроме того, мы должны поддерживать свободу вероисповедания и управлять религией в соответствии с законом и управлять обществом в соответствии с социализмом".
Дополнение
Китайские войска вошли в Тибет в 1950 году, а год спустя китайское правительство официально получило контроль над регионом. Далай-лама бежал из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления.
В изгнании проживает около 150 000 тибетцев.