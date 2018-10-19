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Китай заборонив імпорт свиней і свинини з Молдови

Китай заборонив імпорт свиней і свинини з Молдови

Київ • УНН

 • 9156 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Китай заборонив імпорт свиней і свинини з Молдови, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Reuters.

"Заборона послідувала після повідомлень про п'ять випадків спалахів АЧС в Молдові", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що головне митне управління КНР розпорядилося знищити або повернути вже поставлені з Молдови товари.

Раніше Китай заборонив через АЧС імпорт свиней і свинини з Болгарії, Бельгії та Японії.

Як писав УНН, в цьому році в Китаї вперше за всю історію був зафіксований вірус АЧС.

Також нагадаємо, що чума свиней вже вразила 10 країн ЄС.

В Україні в цьому році було зафіксовано понад 120 випадків зараження тварин АЧС.

За словами українського політика Сергія Тригубенка, епідемія вірусу в країні позначилась на цінах на свинину і сало у вітчизняних магазинах. Ці продукти подорожчали в середньому на 50% - 60% протягом останніх півтора років.

Крім того, АЧС привела до значного зростання імпорту іноземної свинини в Україну.

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