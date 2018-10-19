Китай заборонив імпорт свиней і свинини з Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Китай заборонив імпорт свиней і свинини з Молдови, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Reuters.
"Заборона послідувала після повідомлень про п'ять випадків спалахів АЧС в Молдові", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що головне митне управління КНР розпорядилося знищити або повернути вже поставлені з Молдови товари.
Раніше Китай заборонив через АЧС імпорт свиней і свинини з Болгарії, Бельгії та Японії.
Як писав УНН, в цьому році в Китаї вперше за всю історію був зафіксований вірус АЧС.
Також нагадаємо, що чума свиней вже вразила 10 країн ЄС.
В Україні в цьому році було зафіксовано понад 120 випадків зараження тварин АЧС.
За словами українського політика Сергія Тригубенка, епідемія вірусу в країні позначилась на цінах на свинину і сало у вітчизняних магазинах. Ці продукти подорожчали в середньому на 50% - 60% протягом останніх півтора років.
Крім того, АЧС привела до значного зростання імпорту іноземної свинини в Україну.