Китай висловив готовність збільшувати стратегічну взаємодію з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Міністр закордонних справ Китаю Ван І в новорічній вітальній телеграмі до глави МЗС Росії Сергія Лаврова висловив готовність Пекіна посилювати стратегічну взаємодію з Москвою на міжнародній арені, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“У новому 2018 році китайська сторона готова спільними зусиллями із Росією всебічно реалізовувати консенсус, досягнутий керівниками обох країн, безперервно поглиблювати стратегічну взаємодію на міжнародній арені, робити зусилля для будівництва нової форми міжнародних відносин, заснованих на взаємоповазі, справедливості і взаємовигідній співпраці”, — зазначається в посланні.
Китайський міністр нагадав, що завдяки особистій ролі голови КНР Сі Цзіньпіна і президента РФ Володимира Путіна в минулому році були досягнуті нові результати у розвитку російсько-китайських відносин всебічного стратегічного взаємодії і партнерства.
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“Сторони безперервно поглиблюють політичну взаємодовіру, підвищують рівень прагматичного співробітництва, підтримують тісний контакт із найбільш важливих міжнародних питань”, — підкреслив Ван І.
Глава МЗС КНР додав, що сторони роблять важливий внесок у справу підтримання регіонального і міжнародного миру та безпеки, а також сталого розвитку.
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Китай дійсно підтримує економічні та політичні зв'язки із багатьма автократіями. Але, на думку більшості політологів, мета КНР не полягає в тому, аби встановити авторитарні чи схожий на свій режими у тій чи іншій країні, а в тому, щоб мати економічні преференції при будь-якому режимі. Саме тому вони завжди контактують з усіма: і з владою, і з опозицією; і з Україною, і з Російською Федерацією.
Як раніше повідомляло УНН, блокування коштів на рахунках Державної продовольчо-зернової корпорації України за ініціативи китайського кредитора — проблема, що може призвести саме підприємство до критичного стану, а україно-китайські відносини в цілому — до кризи.