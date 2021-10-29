Китай випробував свій перший локомотив на водневих паливних елементах

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Ця залізнична колія з'єднує вугільну шахту Байіньхуа в автономному районі Внутрішня Монголія з портом Цзіньчжоу в провінції Ляонін. Його довжина складає 627 км. Введення в експлуатацію нового локомотива скоротить викиди вуглецю приблизно на 96 тисяч тонн щороку.

Конструкційна швидкість локомотива – 80 км на годину. При повному заправленні паливом він може працювати безперервно протягом доби. Його максимальне тягове навантаження на прямих дорогах сягає 5 тисяч тонн.

Локомотив має широкі ринкові перспективи для використання на великих заводах, шахтах та портах, уточнює агентство.