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Китай випробував свій перший локомотив на водневих паливних елементах

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Китай у п'ятницю здійснив пробний запуск свого першого гібридного локомотива на водневих паливних елементах. Як повідомило агентство Сіньхуа, випробування відбулося на залізниці для транспортування вугілля на північному сході Китаю, інформує УНН.

Китай випробував свій перший локомотив на водневих паливних елементах

Деталі

Ця залізнична колія з'єднує вугільну шахту Байіньхуа в автономному районі Внутрішня Монголія з портом Цзіньчжоу в провінції Ляонін. Його довжина складає 627 км. Введення в експлуатацію нового локомотива скоротить викиди вуглецю приблизно на 96 тисяч тонн щороку.

Конструкційна швидкість локомотива – 80 км на годину. При повному заправленні паливом він може працювати безперервно протягом доби. Його максимальне тягове навантаження на прямих дорогах сягає 5 тисяч тонн.

Локомотив має широкі ринкові перспективи для використання на великих заводах, шахтах та портах, уточнює агентство.

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