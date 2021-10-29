Китай випробував свій перший локомотив на водневих паливних елементах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Китай у п'ятницю здійснив пробний запуск свого першого гібридного локомотива на водневих паливних елементах. Як повідомило агентство Сіньхуа, випробування відбулося на залізниці для транспортування вугілля на північному сході Китаю, інформує УНН.
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Ця залізнична колія з'єднує вугільну шахту Байіньхуа в автономному районі Внутрішня Монголія з портом Цзіньчжоу в провінції Ляонін. Його довжина складає 627 км. Введення в експлуатацію нового локомотива скоротить викиди вуглецю приблизно на 96 тисяч тонн щороку.
Конструкційна швидкість локомотива – 80 км на годину. При повному заправленні паливом він може працювати безперервно протягом доби. Його максимальне тягове навантаження на прямих дорогах сягає 5 тисяч тонн.
Локомотив має широкі ринкові перспективи для використання на великих заводах, шахтах та портах, уточнює агентство.