Китай опробовал свой первый локомотив на водородных топливных элементах

Детали

Этот железнодорожный путь соединяет угольную шахту Байиньхуа в автономном районе Внутренняя Монголия с портом Цзиньчжоу в провинции Ляонин. Его протяженность составляет 627 км. Ввод в эксплуатацию нового локомотива сократит выбросы углерода примерно на 96 тысяч тонн ежегодно.

Конструкционная скорость локомотива – 80 км/ч. При полной заправке топливом он может работать непрерывно в течение суток. Его максимальная тяговая погрузка на прямых дорогах достигает 5 тысяч тонн.

Локомотив имеет широкие рыночные перспективы использования на крупных заводах, шахтах и портах, уточняет агентство.