Китай опробовал свой первый локомотив на водородных топливных элементах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Китай в пятницу совершил пробный запуск своего первого гибридного локомотива на водородных топливных элементах. Как сообщило агентство Синьхуа, испытание прошло на железной дороге для транспортировки угля на северо-востоке Китая, информирует УНН.
Детали
Этот железнодорожный путь соединяет угольную шахту Байиньхуа в автономном районе Внутренняя Монголия с портом Цзиньчжоу в провинции Ляонин. Его протяженность составляет 627 км. Ввод в эксплуатацию нового локомотива сократит выбросы углерода примерно на 96 тысяч тонн ежегодно.
Конструкционная скорость локомотива – 80 км/ч. При полной заправке топливом он может работать непрерывно в течение суток. Его максимальная тяговая погрузка на прямых дорогах достигает 5 тысяч тонн.
Локомотив имеет широкие рыночные перспективы использования на крупных заводах, шахтах и портах, уточняет агентство.