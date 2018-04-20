Китай випадково повідомив про два потужних землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Китайська влада повідомила про два землетруси в 6,5 балів в протилежних кінцях країни, які насправді були навчаннями з реагування на надзвичайні ситуації. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Влада країни визнала, що випадково повідомила про два потужних землетруси, яких ніколи не було.
У четвер пізно ввечері управління, яке займається землетрусами в Китаї, заявило на своєму веб-сайті про те, що сталося два землетруси силою 6,5 балів з різницею в 10 секунд на протилежних кінцях країни - в далекому західному районі Синьцзян і південно-західній провінції Юньнань.
Інформація залишалася на веб-сайті не менше години, хоча і не з'являлася в мікроблозі, звідки більшість людей в Китаї вперше дізнаються про землетруси.
У п'ятницю, в своїй заяві на веб-сайті, управління заявило, що насправді проводить навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій.
"Випадковий витік щодо навчань з реагування на землетруси був піднятий засобами масової інформації та викликав непорозуміння", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Ірані стався потужний землетрус.