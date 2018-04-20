Китай случайно сообщил о двух мощных землетрясениях

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 16849 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 38995 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 54792 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 81542 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 125101 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 95012 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 130375 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185939 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 280161 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203402 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 126970 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 118852 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 100177 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 129211 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 75718 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 76977 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 130529 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 390120 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 351004 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 435714 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 3222 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 4928 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 18324 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 29340 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 35438 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Китай случайно сообщил о двух мощных землетрясениях

Киев • УНН

 • 10908 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Китайские власти сообщили о двух землетрясениях в 6,5 баллов в противоположных концах страны, которые на самом деле были учениями по реагированию на чрезвычайные ситуации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Китай случайно сообщил о двух мощных землетрясениях

Власти страны признали, что случайно сообщили о двух крупных землетрясениях, которых никогда не было.

В четверг поздно вечером управление, которое занимается землетрясениями в Китае, заявило на своем веб-сайте о том, что произошло два землетрясения силой 6,5 баллов с разницой в 10 секунд на противоположных концах страны - в дальнем западном районе Синьцзян и юго-западной провинции Юньнань.

Информация оставалась на веб-сайте не менее часа, хотя и не появлялась в микроблоге, откуда большинство людей в Китае впервые узнают о землетрясениях.

В пятницу, в своем заявлении на веб-сайте, управление заявило, что на самом деле проводит учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Случайная утечка относительно учений по реагированию на землетрясения была поднята средствами массовой информации и вызвала недоразумение", - сказано в сообщении.

Напомним, в Иране произошло мощное землетрясение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63