Китай відкликав шістьох дипломатів із Великої Британії після заворушень у консульстві Манчестера
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Китай відкликав шістьох дипломатів, яких поліція хотіла допитати у зв'язку із заворушеннями під час акції протесту біля китайського консульства в Манчестері, передає ВВС, пише УНН.
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Поліція розслідує напад на протестувальника, який був побитий кількома чоловіками після того, як його затягли на територію консульства в Манчестері під час демонстрації проти правління Сі Цзіньпіна.
У середу Клеверлі повідомив, що поліція вимагає від шести китайських чиновників відмовитися від дипломатичної недоторканності, щоб їх можна було допитати, і посольство було поінформовано.
«Ми встановили крайній термін, який минув сьогодні, давши зрозуміти, що очікуємо від них дій. У відповідь на наше прохання китайський уряд вислав із Великої Британії цих офіційних осіб, включаючи самого генерального консула», - сказав Клеверлі.
«Це демонструє, що наша відданість верховенству закону, серйозність, з якою ми ставимося до цього… правильно, що китайський уряд видалив цих чиновників із Великої Британії».
Додамо
Жовтнева акція протесту відбулася в перший день з'їзду правлячої Комуністичної партії Китаю, який проходить двічі на десять років у Пекіні, на якому Сі отримав третій термін термін.