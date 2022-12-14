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Китай відкликав шістьох дипломатів із Великої Британії після заворушень у консульстві Манчестера

Китай відкликав шістьох дипломатів із Великої Британії після заворушень у консульстві Манчестера

Київ • УНН

 • 566399 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Китай відкликав шістьох дипломатів, яких поліція хотіла допитати у зв'язку із заворушеннями під час акції протесту біля китайського консульства в Манчестері, передає ВВС, пише УНН.

Деталі

Поліція розслідує напад на протестувальника, який був побитий кількома чоловіками після того, як його затягли на територію консульства в Манчестері під час демонстрації проти правління Сі Цзіньпіна.

У середу Клеверлі повідомив, що поліція вимагає від шести китайських чиновників відмовитися від дипломатичної недоторканності, щоб їх можна було допитати, і посольство було поінформовано.

«Ми встановили крайній термін, який минув сьогодні, давши зрозуміти, що очікуємо від них дій. У відповідь на наше прохання китайський уряд вислав із Великої Британії цих офіційних осіб, включаючи самого генерального консула», - сказав Клеверлі.

«Це демонструє, що наша відданість верховенству закону, серйозність, з якою ми ставимося до цього… правильно, що китайський уряд видалив цих чиновників із Великої Британії».

Додамо

Жовтнева акція протесту відбулася в перший день з'їзду правлячої Комуністичної партії Китаю, який проходить двічі на десять років у Пекіні, на якому Сі отримав третій термін термін.

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