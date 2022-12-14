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Китай отозвал шесть дипломатов из Великобритании после беспорядков в консульстве Манчестера

Китай отозвал шесть дипломатов из Великобритании после беспорядков в консульстве Манчестера

Киев • УНН

 • 566398 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Китай отозвал шесть дипломатов, которых полиция хотела допросить в связи с беспорядками во время акции протеста у китайского консульства в Манчестере, передает BBC, пишет УНН.

Детали

Полиция расследует нападение на протестующего, избитого несколькими мужчинами после того, как его затащили на территорию консульства в Манчестере во время демонстрации против правления Си Цзиньпина.

В среду Клеверли сообщил, что полиция требует от шести китайских чиновников отказаться от дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить, и посольство было информировано.

«Мы установили крайний срок, который истек сегодня, дав понять, что ожидаем от них действий. В ответ на нашу просьбу китайское правительство выслало из Великобритании этих официальных лиц, включая самого генерального консула», - сказал Клеверли.

«Это демонстрирует, что наша приверженность верховенству закона, серьезность, с которой мы относимся к этому… правильно, что китайское правительство удалило этих чиновников из Великобритании».

Добавим

Октябрьская акция протеста состоялась в первый день съезда правящей Коммунистической партии Китая, который проходит дважды в десять лет в Пекине, на котором Си получил третий срок.

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