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Китай виборов першу золоту медаль на Олімпіаді-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У рамках олімпійського турніру з шорт-треку у Південній Кореї відбувся розіграш комплектів медалей у чоловіків та жінок, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

Китайський спортсмен У Дацзинь переміг у заїзді на 500 метрів, встановивши новий світовий рекорд в дисципліні - 39,584 секунди. П'єдестал пошани доукомплектували господарі змагань - Хван Де Хон (39,854) та його земляк Лім Хьо Чун (39,919).

Натомість чемпіонкою Олімпіади-2018 в шорт-треку у жінок на дистанції 1000 м стала Сюзанне Схюлтінг з Нідерландів, яка принесла своїй країні сьому золоту медаль у Пхьончхані.

Другою фінішувала Кім Бутен з Канади, а третьою Аріанна Фонтана з Італії.

Примітно, що Дацзинь приніс Китаю першу золоту медаль на Іграх у Південній Кореї. На головному спортивному зимовому турнірі чотириріччя Дацзинь у складі естафетної збірної Китаю ще виборював "срібло", а на ОІ-2014 завойовував "срібло" та "бронзу".

Як повідомляв УНН, білоруска Д.Домрачева стала найбільш титулованою біатлоністкою в історії Олімпійських ігор.

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