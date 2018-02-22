Китай завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В рамках олимпийского турнира по шорт-треку в Южной Корее состоялся розыгрыш комплектов медалей у мужчин и женщин, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Китайский спортсмен У Дацзинь победил в заезде на 500 метров, установив новый мировой рекорд в дисциплине - 39,584 секунды. Пьедестал почета доукомплектовали хозяева соревнований - Хван Де Хон (39,854) и его земляк Лим Хьо Чун (39,919).
При этом чемпионкой Олимпиады-2018 в шорт-треке у женщин на дистанции 1000 м стала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, которая принесла своей стране седьмую золотую медаль в Пхенчхане.
Второй финишировала Ким Бутен из Канады, а третьей Арианна Фонтана из Италии.
Примечательно, что Дацзинь принес Китаю первую золотую медаль на Играх в Южной Корее. На главном спортивном зимнем турнире четырехлетия Дацзинь в составе эстафетной сборной Китая еще выигрывал "серебро", а на ОИ-2014 завоевывал "серебро" и "бронзу".
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