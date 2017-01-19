Китай в ООН виступив за повну заборону ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що виступає за повну заборону ядерної зброї, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.
“Ядерне озброєння має бути повністю заборонено і з часом знищено, щоб світ був вільний від ядерної зброї,” — заявив С.Цзіньпін під час свого виступу в ООН в Женеві.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилися активізувати політичну та економічну співпрацю між країнами.
Як повідомляв УНН, обраний президент США Дональд Трамп заявив про наміри вирішити питання, що стосується глобального скорочення ядерного озброєння США і Росії.