Китай в ООН выступил за полный запрет ядерного оружия

"Ядерное вооружение должно быть полностью запрещено и со временем уничтожено, чтобы мир был свободен от ядерного оружия", - заявил С.Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странами.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерениях решить вопрос, касающийся глобального сокращения ядерного вооружения США и России.