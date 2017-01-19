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Китай в ООН выступил за полный запрет ядерного оружия

Китай в ООН выступил за полный запрет ядерного оружия

Киев • УНН

 • 8635 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что выступает за полный запрет ядерного оружия, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

"Ядерное вооружение должно быть полностью запрещено и со временем уничтожено, чтобы мир был свободен от ядерного оружия", - заявил С.Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились активизировать политическое и экономическое сотрудничество между странами.

Как сообщал УНН, избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерениях решить вопрос, касающийся глобального сокращения ядерного вооружения США и России.

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