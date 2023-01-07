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Китай та Туркменістан підвищили рівень двосторонніх відносин до "всеосяжного стратегічного партнерства"

Київ • УНН

 • 510680 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Китай та Туркменістан вирішили підняти свої двосторонні відносини до рівня «всеосяжного стратегічного партнерства», передає УНН.

Китай та Туркменістан підвищили рівень двосторонніх відносин до "всеосяжного стратегічного партнерства"

Деталі

Рішення було ухвалено під час переговорів президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова з головою Сі Цзіньпіном у Пекіні у п'ятницю, йдеться у заяві МЗС КНР.

Лідери сформулювали «комплексний план майбутнього розвитку китайсько-туркменських відносин та спільно оголосили про підвищення рівня двосторонніх відносин до всеосяжного стратегічного партнерства», йдеться у заяві.

«Маючи схожі погляди та цілі, а також переплетені інтереси, дві країни повинні разом йти шляхом розвитку та омолодження, використовувати взаємодоповнюваність своїх сильних сторін та повністю використати потенціал співпраці для реалізації загального розвитку», — йдеться у заяві.

Китай і Туркменістан «мають поглибити співпрацю у правоохоронній сфері, безпеці та біологічній безпеці та спільно боротися з трьома силами – тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом», – додав Сі Цзіньпінь.

«Співпраця в галузі природного газу є наріжним каменем китайсько-туркменських відносин, і розширення співробітництва в цій галузі є стратегічними і довгостроковими інтересами обох країн», — зауважив Сі.

Після переговорів Сі та Бердимухамедов «стали свідками підписання документів про співпрацю у багатьох сферах, включаючи співпрацю в рамках форуму «Один пояс, один шлях», «зелений» розвиток, цифрову економіку, охорону здоров'я, культуру, спорт, пресу та ЗМІ, а також природний газ», - йдеться у заяві.

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