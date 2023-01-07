Китай та Туркменістан підвищили рівень двосторонніх відносин до "всеосяжного стратегічного партнерства"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Китай та Туркменістан вирішили підняти свої двосторонні відносини до рівня «всеосяжного стратегічного партнерства», передає УНН.
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Рішення було ухвалено під час переговорів президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова з головою Сі Цзіньпіном у Пекіні у п'ятницю, йдеться у заяві МЗС КНР.
Лідери сформулювали «комплексний план майбутнього розвитку китайсько-туркменських відносин та спільно оголосили про підвищення рівня двосторонніх відносин до всеосяжного стратегічного партнерства», йдеться у заяві.
«Маючи схожі погляди та цілі, а також переплетені інтереси, дві країни повинні разом йти шляхом розвитку та омолодження, використовувати взаємодоповнюваність своїх сильних сторін та повністю використати потенціал співпраці для реалізації загального розвитку», — йдеться у заяві.
Китай і Туркменістан «мають поглибити співпрацю у правоохоронній сфері, безпеці та біологічній безпеці та спільно боротися з трьома силами – тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом», – додав Сі Цзіньпінь.
«Співпраця в галузі природного газу є наріжним каменем китайсько-туркменських відносин, і розширення співробітництва в цій галузі є стратегічними і довгостроковими інтересами обох країн», — зауважив Сі.
Після переговорів Сі та Бердимухамедов «стали свідками підписання документів про співпрацю у багатьох сферах, включаючи співпрацю в рамках форуму «Один пояс, один шлях», «зелений» розвиток, цифрову економіку, охорону здоров'я, культуру, спорт, пресу та ЗМІ, а також природний газ», - йдеться у заяві.