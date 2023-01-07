Китай и Туркменистан повысили уровень двусторонних отношений до "всеобъемлющего стратегического партнерства"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Китай и Туркменистан решили поднять свои двусторонние отношения до уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства», передает УНН.
Детали
Решение было принято во время переговоров президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем Си Цзиньпином в Пекине в пятницу, говорится в заявлении МИД КНР.
Лидеры сформулировали «комплексный план будущего развития китайско-туркменских отношений и совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства», говорится в заявлении.
«Имея схожие взгляды и цели, а также переплетенные интересы, две страны должны вместе идти по пути развития и омоложения, использовать взаимодополняемость своих сильных сторон и полностью использовать потенциал сотрудничества для реализации общего развития», — говорится в заявлении.
Китай и Туркменистан «должны углубить сотрудничество в правоохранительной сфере, безопасности и биологической безопасности и совместно бороться с тремя силами – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», – добавил Си Цзиньпинь.
«Сотрудничество в области природного газа является краеугольным камнем китайско-туркменских отношений, и расширение сотрудничества в этой области является стратегическим и долгосрочным интересом обеих стран», — отметил Си.
После переговоров Си и Бердымухамедов «стали свидетелями подписания документов о сотрудничестве во многих сферах, включая сотрудничество в рамках форума «Один пояс, один путь», «зеленом» развитии, цифровой экономике, здравоохранении, культуре, спорте, прессе и СМИ, а также природном газе», - говорится в заявлении.