Китай и Туркменистан повысили уровень двусторонних отношений до "всеобъемлющего стратегического партнерства"

Детали

Решение было принято во время переговоров президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с председателем Си Цзиньпином в Пекине в пятницу, говорится в заявлении МИД КНР.

Лидеры сформулировали «комплексный план будущего развития китайско-туркменских отношений и совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства», говорится в заявлении.

«Имея схожие взгляды и цели, а также переплетенные интересы, две страны должны вместе идти по пути развития и омоложения, использовать взаимодополняемость своих сильных сторон и полностью использовать потенциал сотрудничества для реализации общего развития», — говорится в заявлении.

Китай и Туркменистан «должны углубить сотрудничество в правоохранительной сфере, безопасности и биологической безопасности и совместно бороться с тремя силами – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», – добавил Си Цзиньпинь.

«Сотрудничество в области природного газа является краеугольным камнем китайско-туркменских отношений, и расширение сотрудничества в этой области является стратегическим и долгосрочным интересом обеих стран», — отметил Си.

После переговоров Си и Бердымухамедов «стали свидетелями подписания документов о сотрудничестве во многих сферах, включая сотрудничество в рамках форума «Один пояс, один путь», «зеленом» развитии, цифровой экономике, здравоохранении, культуре, спорте, прессе и СМИ, а также природном газе», - говорится в заявлении.