Китай посилив обмеження на закордонні поїздки для банкірів і держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Китайські державні службовці та працівники пов’язаних з державними підприємствами стикаються з жорсткішими обмеженнями на приватні поїздки за кордон і перевіркою їхніх закордонних зв’язків. Як пише Reuters, у такий спосіб Пекін веде кампанію проти іноземного впливу, передає УНН.
Деталі
За даними Reuters, обмеження були розширені з 2021 року. Вони містять заборону на закордонні поїздки, суворіші обмеження на частоту та тривалість поїздок, обтяжливі процеси затвердження та навчання конфіденційності перед відправленням.
Reuters також виявив вісім публічних повідомлень за останні два роки від восьми державних установ, включаючи національний пенсійний фонд, які вказували на посилення правил щодо особистих поїздок працівників за межі Китаю, без детального опису всіх змін.
Цитата
«Ці дії відображають зосередженість президента Сі Цзіньпіна на національній безпеці на тлі напружених відносин із Заходом», — повідомили Reuters два експерти.
Останніми місяцями Китай заохочував громадян брати участь у антишпигунській діяльності та запровадив нові закони, які розширюють визначення шпигунства.
«Пекін дедалі більше відчуває параноїк щодо загрози шпигунства з боку західних країн, і заборона державним службовцям виїжджати за кордон може бути способом зменшити можливості для шпигунства з боку іноземних держав», — сказав Ніл Томас, співробітник Центру аналізу Китаю у Вашингтоні.
ЧИТАЙТе ТАКОЖ: США посилять обмеження доступу Китаю до передових технологій мікросхем - Bloomberg