Китай попросив Австралію допомогти знайти 39 людей з екіпажу затонулого в океані судна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Посол Китаю в Австралії закликав Канберру в четвер активізувати свої рятувальні зусилля, щоб допомогти знайти 39 зниклих членів екіпажу китайського судна, яке перекинулося в Індійському океані на початку цього тижня, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Голова КНР Сі Цзіньпін, як повідомляється, наказав докласти всіх зусиль для пошуку зниклого екіпажу, до складу якого входять 17 громадян Китаю, 17 індонезійців і п'ятеро філіппінців.
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"Це в межах пошуково-рятувальної зони Австралії... Ми хочемо, щоб наші австралійські колеги координували свої дії з іншими міжнародними або іноземними суднами або суднами поблизу цього району, щоб допомогти в пошуку і порятунку, щоб врятувати якомога більше життів", - сказав посол Китаю в Австалії Сяо Цянь на прес-конференції.
Сяо Цянь подякував австралійській владі за направлення трьох літаків і чотирьох кораблів в район, розташований приблизно за 5 000 кілометрів від західного узбережжя країни.
"Я сподіваюся, що ці зусилля не тільки триватимуть... але й будуть посилені", - сказав посол.
За його словами, перекинутий рибальський човен був знайдений, але поки що не виявлено жодного вцілілого. Китай координує рятувальну місію з кількома країнами, включаючи Індонезію, Шрі-Ланку і Мальдіви.
Риболовецьке судно далекого плавання "Lupeng Yuanyu 028", що належить компанії Penglai Jinglu Fishery Co Ltd, яка базується в провінції Шаньдун, перекинулося рано вранці у вівторок.