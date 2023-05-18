Китай попросил Австралию помочь найти 39 человек из экипажа затонувшего в океане судна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Посол Китая в Австралии призвал Канберру в четверг активизировать свои спасательные усилия, чтобы помочь найти 39 пропавших членов экипажа китайского судна, которое перевернулось в Индийском океане в начале этой недели, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Председатель КНР Си Цзиньпин, как сообщается, приказал приложить все усилия для поиска пропавшего экипажа, в состав которого входят 17 граждан Китая, 17 индонезийцев и пятеро филиппинцев.
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"Это в пределах поисково-спасательной зоны Австралии... Мы хотим, чтобы наши австралийские коллеги координировали свои действия с другими международными или иностранными судами или судами вблизи этого района, чтобы помочь в поиске и спасении, чтобы спасти как можно больше жизней", - сказал посол Китая в Австалии Сяо Цянь на пресс-конференции.
Сяо Цянь поблагодарил австралийские власти за направление трех самолетов и четырех кораблей в район, расположенный примерно в 5 000 километрах от западного побережья страны.
"Я надеюсь, что эти усилия не только будут продолжаться... но и будут усилены", - сказал посол.
По его словам, опрокинутая рыбацкая лодка была найдена, но пока не обнаружено ни одного выжившего. Китай координирует спасательную миссию с несколькими странами, включая Индонезию, Шри-Ланку и Мальдивы.
Рыболовецкое судно дальнего плавания "Lupeng Yuanyu 028", принадлежащее компании Penglai Jinglu Fishery Co Ltd, которая базируется в провинции Шаньдун, перевернулось рано утром во вторник.