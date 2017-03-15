Китай підтримуватиме економічну глобалізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем'єр Державної ради Китайської народної республіки Лі Кецян на брифінгу за підсумками щорічної сесії Всекитайських зборів народних представників заявив, що підтримка економічної глобалізації та вільної торгівлі є послідовною позицією Китаю, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За словами глави китайського уряду, “те, що процес глобалізації зазнає певної критики і у деяких аспектах зазнав невдачі, саме по собі свідчить, що Китай повинен прагнути до подальшого просування відкритості”.
Він запевнив, що китайська сторона має намір разом з усіма країнами світу працювати над поліпшенням системи глобального управління, а глобалізація і світ, розвиток і співпраця на планеті є невіддільними.
Як повідомив Лі Кецян, торік Китай залишився лідером серед країн, що розвиваються, за обсягом залучених іноземних інвестіцій, які становили 126 млрд. доларів США.
Також прем’єр Державної ради КНР нагадав, що Китай просуває будівництво пілотної Шанхайської зони вільної торгівлі, й такі зони вже створені в 11 провінціях, автономних районах і містах центрального підпорядкування.
Цього року Китай проведе Форум високого рівня з міжнародного співробітництва в рамках ініціативи “Пояс і шлях” / економічний пояс Шовкового шляху і морський Шовковий шлях 21-го століття /, на якому будуть представлені нові заходи з розширення відкритості.
На думку Лі Кецяна, китайська сторона дотримується відкритого підходу та вітає регіональні торгові механізми, за якими вже укладені угоди або очікується досягнення домовленостей. Китай братиме участь у просувати всіх торгових механізми, які сприятимуть лібералізації міжнародної торгівлі.
Як повідомляв УНН, Китай надасть іноземцям доступ до науково-технічних проектів.