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Китай будет поддерживать экономическую глобализацию

Китай будет поддерживать экономическую глобализацию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян на брифинге по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил, что поддержка экономической глобализации и свободной торговли является последовательной позицией Китая, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По словам главы китайского правительства, "то, что процесс глобализации испытывает определенную критики и в некоторых аспектах потерпел неудачу, само по себе свидетельствует, что Китай должен стремиться к дальнейшему продвижению открытости".

Он заверил, что китайская сторона намерена вместе со всеми странами мира работать над улучшением системы глобального управления, а глобализация и мир, развитие и сотрудничество на планете неотделимы.

Как сообщил Ли Кэцян, в прошлом году Китай остался лидером среди развивающихся стран, по объему привлеченных иностранных инвестиций, которые составляли 126 млрд долларов США.

Также премьер Государственного совета КНР напомнил, что Китай продвигает строительство пилотной Шанхайской зоны свободной торговли, и такие зоны созданы в 11 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения.

В этом году Китай проведет Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь"/экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь 21-го века/, на котором будут представлены новые меры по расширению открытости.

По мнению Ли Кэцян, китайская сторона придерживается открытого подхода и приветствует региональные торговые механизмы, по которым уже заключены соглашения или ожидается достижение договоренностей. Китай будет участвовать в продвижении всех торговых механизмов, способствующих либерализации международной торговли.

Как сообщал УНН, Китай предоставит иностранцам доступ к научно-техническим проектам.

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