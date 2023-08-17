"Китай не робить нічого такого, що б становило критичну загрозу інтересам України"- Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Не дивлячись на зміцнення військових зв'язків Китаю і росії, у міністерстві закордонних справ України поки не бачать з боку Пекіна ознак, які б становили загрозу національним інтересам Києва. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів у четвер, повідомляє УНН.
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У Кулеби запитали, до якої країни Китай ближче — України чи росії. На що дипломат відповів:
“Китай був, є і буде ближчим до позиції Китаю. Це їхня стратегія.Але поки що Китай не робить нічого такого, що б становило критичну загрозу національним інтересам України”, — заявив Кулеба.
Доповнення
Китай і росія зміцнили військові зв’язки, проводячи спільне патрулювання і військові навчання.
Раніше УНН повідомляв, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає росію та білорусь 14-19 серпня.
Напередодні він вже побував у білорусі.