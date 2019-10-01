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Китай на параді вперше показав нову міжконтинентальну балістичну ракету

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. На параді 1 жовтня в Пекіні громадськості вперше була представлена міжконтинентальна балістична ракета DF-41 (“Дунфен-41”). Про це повідомляє Global Times (англомовне видання “Женьмінь жибао”), передає УНН.

Китай на параді вперше показав нову міжконтинентальну балістичну ракету

16 мобільних установок з цими ракетами проїхали по площі Тяньаньмень. DF-41, згідно з даними з відкритого доступу, має радіус дії до 14 тисяч км і має розділяється бойовою частиною, в якій знаходяться близько десяти ядерних боєголовок.

На параді були представлені й інші військові новинки. Так, за площею пройшли установки з ракетами DF-17. За заявою Пекіна, ці ракети малої і середньої дальності є гіперзвуковими і здатні маневрувати на траєкторії, що робить шанс їх перехоплення мінімальним. Вперше про випробування цієї ракети стало відомо в 2017 році.

Новинкою повітряної частини параду стали бомбардувальники H-6N — модифікація реактивних бомбардувальників “Сіань” H-6. Вони, в свою чергу, є ліцензійною копією радянського літака Ту-16. Цей літак здатний нести ядерну зброю, а його остання модифікація може дозаправлятися в повітрі.

Парад 1 жовтня в Пекіні проводиться в ознаменування 70-річчя комуністичного Китаю. Як зазначає The Washington Post, парад має особливе значення, оскільки ця дата знаменує те, що КНР “пережила Радянський Союз, який проіснував 69 років”.

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