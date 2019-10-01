Китай на параде впервые показал новую межконтинентальную баллистическую ракету

16 мобильных установок с этими ракетами проехали по площади Тяньаньмэнь. DF-41, согласно данным из открытого доступа, имеет радиус действия до 14 тысяч км и обладает разделяющейся боевой частью, в которой находятся порядка десяти ядерных боеголовок.

На параде были представлены и другие военные новинки. Так, по площади прошли установки с ракетами DF-17. По заявлению Пекина, эти ракеты малой и средней дальности являются гиперзвуковыми и способны маневрировать на траектории, что делает шанс их перехвата минимальным. Впервые об испытаниях этой ракеты стало известно в 2017 году.

Новинкой воздушной части парада стали бомбардировщики H-6N — модификация реактивных бомбардировщиков “Сиань” H-6. Они, в свою очередь, являются лицензионной копией советского самолета Ту-16. Этот самолет способен нести ядерное оружие, а его последняя модификация может дозаправляться в воздухе.

Парад 1 октября в Пекине проводится в ознаменование 70-летия коммунистического Китая. Как отмечает The Washington Post, парад имеет особое значение, поскольку эта дата знаменует то, что КНР “пережила Советский Союз, который просуществовал 69 лет”.