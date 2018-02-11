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Китай може знищити США, використавши стратегію стародавнього полководця

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Американці знайшли план Китаю зі знищення США в древньому трактаті, передає УНН з посиланням на The National Interest.

Як пише видання, згідно з дослідженням RAND Corporation, китайські військові можуть використовувати стратегію, описану 2,5 тисячі років тому видатним полководцем Сунь Цзи, яка передбачає перемогу у війні без участі в боях.

У рамках цієї стратегії Китай спробує паралізувати супротивника, позбавивши його можливості координувати дії військових під час операції, а також визначати цілі для атак. Зокрема, китайці не дозволять американським військовим застосувати високоточну зброю на суші, в повітрі й на морі.

За словами одного з авторів дослідження Джеффрі Енгстрома, війна вже не є боротьбою за знищення протиборчих сил, а скоріше зіткненням між ворогуючими операційними системами.

“У цій новій реальності ворога можна перемогти, якщо його операційна система виявиться неефективною або зовсім нездатною функціонувати через знищення або деградацію ключових підрозділів або зброї”, — додав він.

Нагадаємо, Китай висловив протест у зв’язку з заявами США про надмірне нарощування ядерного арсеналу КНР і наявності “китайської ядерної загрози”.

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