Японія розмістить ракети Patriot на островах поблизу Тайваню
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Розкол між заклятими суперниками Китаєм і Японією розширюється. Військові аналітики в Пекіні розкритикували розміщення Японією системи протиракетної оборони Patriot американського виробництва на острові Міяко, що неподалік Тайваню, передає УНН з посиланням на Global Times.
Деталі
Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно оголосив на пресконференції 8 травня, що Повітряні сили самооборони Японії розмістили керовані ракети класу «земля-повітря» PAC-3 Patriot на острові Міяко, префектура Окінава.
Вважається, що це важливий стратегічний вузол у «першому ланцюгу островів» неподалік Тайваню.
Крім розгортання Мацуно повідомив пресі, що Сухопутні сили самооборони Японії розмістили ракети PAC-3 Patriot на островах Ісігакі та Йонагуні.
Мацуно пояснив, що ракети Patriot націлені на потенційні запуски балістичних ракет великої дальності з території Північної Кореї.
Проте китайські аналітики різко розкритикували розгортання, повідомляє газета Global Times.
Аналітики заявили, що це «ще одна спроба Японії втрутитися в тайванське питання», наголосивши при цьому, що тайванські ЗМІ зазначили, що місця розгортання знаходяться ближче до Тайваню, ніж до Північної Кореї.
Військовий фахівець у Пекіні Вей Дунсюй заявив Global Times, що розміщення Японією ракет Patriot на своїх південно-західних островах немає нічого спільного з далеким Корейським півостровом.
Експерт додав, що це дуже агресивна акція, спрямована проти Китаю, оскільки її справжня мета — оснастити острови протиповітряними та протикорабельними ракетами та підготуватися до військового втручання у тайванське питання.
Вей порадив Китаю посилити свій захист від майбутніх спроб військового вторгнення ззовні у відповідь.
Доповнення
Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) часто відправляє бойові літаки та кораблі між островом Тайвань та островом Йонагуні.
Військові навчання Китаю також зазнали значних змін: війська НВАК нещодавно зосередилися на відпрацюванні вторгнення на Тайвань, оточивши його і відрізавши від будь-якого «зовнішнього втручання».
У серпні минулого року Китай випустив кілька ракет у бік вод поблизу північного сходу та південного заходу Тайваню в рамках своїх безпрецедентних навчань із бойовою стріляниною, проведених у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Посилення агресії Китаю та тактика «сірої зони» проти Тайваню змусили острівну державу зміцнити свою протиповітряну оборону.
ППО Тайваню в основному складається з ракет Skybow III та Patriot, розгорнутих у північній частині штату у лютому цього року.