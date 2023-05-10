Япония разместит ракеты Patriot на островах вблизи Тайваня

Детали

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил на пресс-конференции 8 мая, что Воздушные силы самообороны Японии разместили управляемые ракеты класса «земля-воздух» PAC-3 Patriot на острове Мияко, префектура Окинава.

Считается, что это важный стратегический узел в «первой цепи островов» недалеко от Тайваня.

Помимо развертывания Мацуно сообщил прессе, что Сухопутные силы самообороны Японии разместили ракеты PAC-3 Patriot на островах Исигаки и Йонагуни.

Мацуно пояснил, что ракеты Patriot нацелены на потенциальные запуски баллистических ракет большой дальности с территории Северной Кореи.

Однако китайские аналитики резко раскритиковали развертывание, сообщает газета Global Times.

Аналитики заявили, что это «еще одна попытка Японии вмешаться в тайваньский вопрос», подчеркнув при этом, что тайваньские СМИ отметили, что места развертывания находятся ближе к Тайваню, чем к Северной Корее.

Военный специалист в Пекине Вэй Дунсюй заявил Global Times, что размещение Японией ракет Patriot на своих юго-западных островах не имеет ничего общего с далеким Корейским полуостровом.

Эксперт добавил, что это очень агрессивная акция, направленная против Китая, поскольку ее настоящая цель — оснастить острова противовоздушными и противокорабельными ракетами и подготовиться к военному вмешательству в тайваньский вопрос.

Вэй посоветовал Китаю усилить свою защиту от будущих попыток военного вторжения извне в ответ.

Дополнение

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) часто отправляет боевые самолёты и корабли между островом Тайвань и островом Йонагуни.

Военные учения Китая также претерпели значительные изменения: войска НОАК недавно сосредоточились на отработке вторжения на Тайвань, окружив его и отрезав от любого «внешнего вмешательства».

В августе прошлого года Китай выпустил несколько ракет в сторону вод вблизи северо-востока и юго-запада Тайваня в рамках своих беспрецедентных учений с боевой стрельбой, проведенных в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Усиление агрессии Китая и тактика «серой зоны» против Тайваня заставили островное государство укрепить свою противовоздушную оборону.

ПВО Тайваня в основном состоит из ракет Skybow III и Patriot, развернутых в северной части штата в феврале этого года.