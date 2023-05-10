Япония разместит ракеты Patriot на островах вблизи Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Раскол между заклятыми соперниками Китаем и Японией расширяется. Военные аналитики в Пекине раскритиковали размещение Японией системы противоракетной обороны Patriot американского производства на острове Мияко, недалеко от Тайваня, передает УНН со ссылкой на Global Times.
Детали
Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно объявил на пресс-конференции 8 мая, что Воздушные силы самообороны Японии разместили управляемые ракеты класса «земля-воздух» PAC-3 Patriot на острове Мияко, префектура Окинава.
Считается, что это важный стратегический узел в «первой цепи островов» недалеко от Тайваня.
Помимо развертывания Мацуно сообщил прессе, что Сухопутные силы самообороны Японии разместили ракеты PAC-3 Patriot на островах Исигаки и Йонагуни.
Мацуно пояснил, что ракеты Patriot нацелены на потенциальные запуски баллистических ракет большой дальности с территории Северной Кореи.
Однако китайские аналитики резко раскритиковали развертывание, сообщает газета Global Times.
Аналитики заявили, что это «еще одна попытка Японии вмешаться в тайваньский вопрос», подчеркнув при этом, что тайваньские СМИ отметили, что места развертывания находятся ближе к Тайваню, чем к Северной Корее.
Военный специалист в Пекине Вэй Дунсюй заявил Global Times, что размещение Японией ракет Patriot на своих юго-западных островах не имеет ничего общего с далеким Корейским полуостровом.
Эксперт добавил, что это очень агрессивная акция, направленная против Китая, поскольку ее настоящая цель — оснастить острова противовоздушными и противокорабельными ракетами и подготовиться к военному вмешательству в тайваньский вопрос.
Вэй посоветовал Китаю усилить свою защиту от будущих попыток военного вторжения извне в ответ.
Дополнение
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) часто отправляет боевые самолёты и корабли между островом Тайвань и островом Йонагуни.
Военные учения Китая также претерпели значительные изменения: войска НОАК недавно сосредоточились на отработке вторжения на Тайвань, окружив его и отрезав от любого «внешнего вмешательства».
В августе прошлого года Китай выпустил несколько ракет в сторону вод вблизи северо-востока и юго-запада Тайваня в рамках своих беспрецедентных учений с боевой стрельбой, проведенных в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Усиление агрессии Китая и тактика «серой зоны» против Тайваня заставили островное государство укрепить свою противовоздушную оборону.
ПВО Тайваня в основном состоит из ракет Skybow III и Patriot, развернутых в северной части штата в феврале этого года.