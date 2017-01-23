Китай готовий взяти на себе світове лідерство у разі необхідності - дипломат

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Китай не хоче брати на себе світове лідерство, але може це зробити у разі необхідності. Про це заявив китайський дипломат Чжан Цзюнь, передає УНН з посиланням на Reuters.

Ч.Цзюнь зробив таку заяву після того, як президент США Дональд Трамп під час своєї інавгураційної промови пообіцяв поставити “Америку понад усе”.

“Якби хтось сказав мені, що Китай прагне зайняти провідну роль у світі, я би сказав, що не Китай поспішає це зробити, а провідні країни відступаються, залишаючи місце Китаю. Якщо Китаю потрібно буде відігравати провідну роль, то він виконає цей обов’язок”, — зазначив дипломат.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що з дня його інавгурації політика США буде керуватися принципом “Америка понад усе”.

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