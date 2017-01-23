Китай готов взять на себя мировое лидерство в случае необходимости - дипломат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Китай не хочет брать на себя мировое лидерство, но может это сделать в случае необходимости. Об этом заявил китайский дипломат Чжан Цзюнь, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Ч.Цзюнь сделал такое заявление после того, как президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи пообещал поставить "Америку превыше всего".
"Если бы кто-то сказал мне, что Китай стремится занять ведущую роль в мире, я бы сказал, что не Китай спешит это сделать, а ведущие страны отступают, оставляя место Китаю. Если Китаю нужно будет играть ведущую роль, то он выполнит эту обязанность", - отметил дипломат.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что со дня его инаугурации политика США будет руководствоваться принципом "Америка превыше всего".