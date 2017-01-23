Китай готов взять на себя мировое лидерство в случае необходимости - дипломат

Ч.Цзюнь сделал такое заявление после того, как президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи пообещал поставить "Америку превыше всего".

"Если бы кто-то сказал мне, что Китай стремится занять ведущую роль в мире, я бы сказал, что не Китай спешит это сделать, а ведущие страны отступают, оставляя место Китаю. Если Китаю нужно будет играть ведущую роль, то он выполнит эту обязанность", - отметил дипломат.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил, что со дня его инаугурации политика США будет руководствоваться принципом "Америка превыше всего".