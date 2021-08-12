Китай частково закрив третій за завантаженістю порт у світі через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Китай частково закрив третій за завантаженістю контейнерний порт у світі після того, як один з робітників заразився COVID-19, що створює загрози для світової торгівлі. Про це інформує УНН з посиланням на дані Bloomberg.
Деталі
Усі вхідні та вихідні контейнерні перевезення на терміналі Мейшань в порту Нінбо-Чжоушань були припинені в середу, 11 серпня, до подальшого повідомлення через "збій системи".
Відомо, що працівник контейнерного терміналу в порту здав позитивний результат на коронавірус.
Це друге закриття китайського порту за останній час через корнавірус після закриття порту Янтян в Шеньчжені з кінця травня приблизно на місяць.
Є побоювання, що такі збої створюють навантаження на міжнародні перевезення та поставки товарів, які вже зазначили негативного впливу від тиску пандемії на виробників. Закриття порту в Нінбо може нанести особливу шкоду світовій економіці, оскільки торгівля зазвичай зростає під кінець року, тому що компанії відправляють різдвяні і святкові товари.
Окрім закритого терміналу, ймовірно, сповільняться перевезення контейнерів для відправки через інші термінали. Згідно із заявою судноплавної і логістичної компанії CMA CGM, порт тепер буде приймати контейнери тільки протягом двох днів після передбачуваного часу прибуття судна.
Згідно із заявою міста Нінбо, усі близькі контакти інфікованого працівника виявлені, ці люди перебувають на карантині.
Доповнення
На закритий термінал припадає близько 25% контейнерних вантажів світу.
Згідно з даними морського видання Lloyd's List, порт був третім за завантаженістю в світі за обсягом контейнерних перевезень в минулому році і другим за завантаженістю в Китаї після Шанхаю.