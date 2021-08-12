Китай частично закрыл третий по загруженности порт в мире из-за коронавируса

КИЕВ. 12 августа. УНН. Китай частично закрыл третий по загруженности контейнерный порт в мире после того, как один из рабочих заразился COVID-19, что грозит дальнейшим нарушением мировой торговли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.