Кіт Палмерстон "йде на пенсію" з МЗС Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кіт Палмерстон, який останні чотири роки обіймав посаду головного мишолова МЗС Британії, йде на пенсію. Про це йдеться в офіційному акаунті Палмерстона у Twitter, передає УНН.
Так, у Twitter опублікували його прохання про відставку на ім’я заступника міністра закордонних справ Великої Британії Саймона Макдональда.
“Через чотири роки після початку роботи у Міністерстві закордонних справ у якості головного мишолова, здається прийшов час вийти на пенсію, щоб я міг відпочивати й вже не бути у центрі уваги”, — йдеться у заяві.
Також повідомляється, що на час карантину кота перевезли з центру Лондона до заміського будинку співробітника міністерства, де він тепер й залишиться.
Нагадаємо, у 2016 році власний мишолов з’явився у міністерстві фінансів Британії.