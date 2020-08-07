Кот Палмерстон "уходит на пенсию" с МИД Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Кот Палмерстон, который последние четыре года занимал должность главного мышелова МИД Британии, уходит на пенсию. Об этом говорится в официальном аккаунте Палмерстона в Twitter, передает УНН.
Так, в Twitter опубликовали его прошение об отставке на имя заместителя министра иностранных дел Великобритании Саймона Макдональда.
“Через четыре года после начала работы в Министерстве иностранных дел в качестве главного мышелова, кажется пришло время выйти на пенсию, чтобы я мог отдыхать и уже не быть в центре внимания”, — говорится в заявлении.
Также сообщается, что на время карантина кота перевезли из центра Лондона в загородный дом сотрудника министерства, где он теперь и останется.
Напомним, в 2016 году собственный мышелов появился в министерстве финансов Великобритании.