Кішку з музею Булгакова знайшли мертвою біля пам'ятника Майстру

“Нашої кицьки Маргоші більше немає, всім нам дуже шкода. Її знайдено сьогодні біля пам’ятника Майстру вже без ознак життя. Ймовірно, причиною стала отрута для щурів... Дякуємо всім, хто долучився до пошуків, ми щиро вражені вашою небайдужістю до нашого Дому та Маргоші”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у музеї Булгакова в Києві зникла кішка, яка там живе.