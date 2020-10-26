Кошку из музея Булгакова нашли мертвой возле памятника Мастеру

“Нашей кошки Маргоша больше нет, всем нам очень жаль. Ее нашли сегодня возле памятника Мастеру уже без признаков жизни. Вероятно, причиной стал яд для крыс... Спасибо всем, кто присоединился к поискам, мы искренне поражены вашем неравнодушием к нашему Дому и Маргоше”, — говорится в сообщении.

Напомним, в музее Булгакова в Киеве исчезла кошка, которая там живет.