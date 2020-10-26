Кошку из музея Булгакова нашли мертвой возле памятника Мастеру
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Кошку Марго, жившую в киевском музее имени Булгакова и которая исчезла, нашли возле памятника Мастеру уже без признаков жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу музея в Facebook.
“Нашей кошки Маргоша больше нет, всем нам очень жаль. Ее нашли сегодня возле памятника Мастеру уже без признаков жизни. Вероятно, причиной стал яд для крыс... Спасибо всем, кто присоединился к поискам, мы искренне поражены вашем неравнодушием к нашему Дому и Маргоше”, — говорится в сообщении.
Напомним, в музее Булгакова в Киеве исчезла кошка, которая там живет.