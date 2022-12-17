Кіровоградщина зі світлом уже на 75%
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Кіровоградській області, знеструмленій напередодні через ворожу атаку, повернули електропостачання на 75%. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у суботу, 17 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Станом на зараз вже 75% абонентів області зі світлом", - повідомив Райкович.
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Голова ОВА наголосив, що енергетики продовжують працювати в надскладних умовах. "Наявні потужності світла, в межах доведеного ліміту, концентруються, щоб повністю стабілізувати критичну інфраструктуру. Подати скрізь воду і запустити тепло. Потім - житловий фонд", - пояснив він.
Доповнення
16 грудня Кіровоградщина через ракетну атаку була повністю знеструмлена.