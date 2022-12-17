Кировоградская область со светом уже на 75%
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Кировоградской области, обесточенной накануне из-за вражеской атаки, вернули электроснабжение на 75%. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в субботу, 17 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"На сегодня уже 75% абонентов области со светом", - сообщил Райкович.
Детали
Глава ОВА подчеркнул, что энергетики продолжают работать в сверхсложных условиях. "Имеющиеся мощности света, в пределах доведенного лимита, концентрируются, чтобы полностью стабилизировать критическую инфраструктуру. Подать везде воду и запустить тепло. Затем – жилищный фонд", – пояснил он.
Дополнение
16 декабря Кировоградская область из-за ракетной атаки была полностью обесточена.